Galatasaray Beşiktaş maçı Az Tv ve İdman Tv'den nasıl şifresiz izlenir? Sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. GS BJK canlı izle ve Galatasaray Beşiktaş canlı izleme linki gibi soruların cevapları internette aranan konuların arasında yerini alıyor. Futbolseverler en çok bu sorunun yanıtını merak ediyor. Önemli mücadele bu akşam saat 19.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Derbi maçını DIGITIURKP PLAY üyeliğiniz varsa haberimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.Taraftarların en çok merak ettiği bir diğer konu olan mücadele bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak verilecek mi?

Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Tivibuspor 1 HD

Viasat Xtra 3

Şimdilik internet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

-

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

-

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ:

beIN SPORTS 1, A Sport, netspor, Justin TV, beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 8, Justin TV, beIN SPORTS 2, A Sport beIN Sports France 2 / HD, 1TV (georgia) 5 SPORT SD / 5 SPORT HD AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.

Azerspace Aztv ve İdman tv frekansları

Uydu: Azerspace 1 46°E

Frekans: (MPEG-2) f = 11175 MHz

Polarization- H YATAY

Symbol rate – 27500

FEC - 5/6

Aztv ve İdman Tv biss key ayarları

Biss ID: 1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 001FFF olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11169/20400 (H)

Key Değeri: 1234560065432100 (eğer 14 hane varsa key değeri 12345600654321, 12 hane varsa key değeri 123456654321 olmalıdır.)

Biss ID: 0x1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 0x001FFF olarak girilmelidir.)

Biss TP: 10965/12800 (H) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 3453450034534500 (eğer 14 hane varsa key değeri 34534500345345, 12 hane varsa key değeri 345345345345 olmalıdır.)

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MÜCADELESİNDE BÜYÜK ÇEKİŞME

İyi başlayamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılı ekip, zirvede yer alan 52'şer puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in 3 puan ardından haftaya üçüncü sırada girdi.

Galatasaray, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor. Derbi galibiyetiyle zirveye yaklaşmayı amaçlayan Beşiktaş ise haftaya 43 puanla beşinci sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.

Adem Büyük forma giyemeyecek

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon attığı 6 golle takımının en golcü oyuncuları arasında yer alan Adem'in sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama bulunuyor.

Teknik direktör Fatih Terim, kural nedeniyle 2 yabancı futbolcusunu da kadroya alamayacak.

Üç futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da derbi öncesinde üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, Beşiktaş müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yapamayacak.