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    • 15.03.2020 18:11
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    • 15.03.2020 18:11
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    Başkan Erdoğan'dan efsanesi için anma mesajı

    Başkan Erdoğan, 'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı için anma mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Türk unun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Cemil Usta için anma mesajı

    Başkan , 'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı için anma mesajı yayımladı.

    Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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