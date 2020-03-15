Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."
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