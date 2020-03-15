Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    uygun adım!

    'de evinde 'ni 1-0 mağlup etti. Ege temsilcisi 'la son 3 maçta 2. galibiyetini aldı. Yeşil-Siyahlılar'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kolombiyalı yıldız kaydetti... Denizlispor puanını 31'e yükseltirken Gençlerbirliği 28 puanda kaldı.

    Denizlispor uygun adım!
    Süper Lig'de Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Ege temsilcisi 'la son 3 maçta 2. galibiyetini aldı. Yeşil-Siyahlılar'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega kaydetti... Denizlispor puanını 31'e yükseltirken Gençlerbirliği 28 puanda kaldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Denizlispor uygun adım!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri