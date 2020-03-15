Denizlispor uygun adım!

Süper Lig'de Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Ege temsilcisi teknik direktör Bülent Uygun'la son 3 maçta 2. galibiyetini aldı. Yeşil-Siyahlılar'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega kaydetti... Denizlispor puanını 31'e yükseltirken Gençlerbirliği 28 puanda kaldı.
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