Canlı izle: Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz canlı izleme linkleri takvim.com.tr'de yer alıyor. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı kendi sahasında konuk ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Süper Lig'de tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Futbolseverler bu kapsamda arama motorlarında Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izleme linki ve tüm detaylar...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslere, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacağı açıklandı. Türk Telekom Stadı'nda 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından şifresiz yayınlanmayacak.

6 HAFTA BOYUNCA SEYİRCİ YOK

Koronavirüs nedeniyle alınan kararla birlikte, Süper Lig'de 32. haftaya kadar, 6 hafta boyunca seyirci olmayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi futbolcularla toplantı yaptı: Kafanız rahat olsun

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularla yaptığı toplantıda sahaya rahat çıkmalarını istedi. Psikolojik olarak takımı rahatlatmak isteyen Yalçın, "Kafanız rahat olsun. Bu maçı kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey kazanırız" ifadelerini kullandı.







Takımını hücum ağırlıklı oynatmayı planlayan Yalçın, "Bizim oyun anlayışımız hücum üzerinedir. Formda bir rakiple oynayacağız ama bunun önemi yok. Rakip kim olursa olsun bizim futbolumuz belli" dedi.







KARTAL GOL ÇALIŞTI

Beşiktaş dün akşam saatlerinde Ümraniye Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada pres ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın ardından tesislerde kampa giren Siyah-Beyazlı futbolcular maç saatini beklemeye başladılar.







KİLİT ADAM N'KOUDOU

Sergen Yalçın N'Koudou'yu derbiye özel olarak hazırladı. Marco-Donk ikilisinin arasına atılcak toplarda N'Koudou'nun süratini kullanmak isteyen Yalçın, bu noktada Burak ve Boateng'le de pozisyon bulmayı planlıyor.

Fatih Terim derbi stratejisini değiştirdi: Taraftar yoksa kontrol var

Fatih Terim Beşiktaş maçında uygulayacakları stratejiyi belirledi... Galatasaray Teknik Direktörü futbolcular ve teknik heyetle bir toplantı yaparak maçın taraftarsız olması nedeniyle sahaya nasıl bir anlayışla çıkmaları gerektiğini anlattı. Başarılı hoca takımdan kontrollü oynamalarını istedi.







SAKİN KALMANIZI İSTİYORUM

Taraftarsız maça çıkacaklarını hatırlatan Terim, "Bu maçı sahamızda oynuyoruz diye oyuna hızlı başlamak yerine sizden sakin kalmanızı ve kontrollü oynamanızı istiyorum" dedi.



GERİYE DÜŞERSEK İŞ ZORLAŞIR

Maça hızlı ve süratli başlamaları durumunda bunun sakıncaları olduğunu vurgulayan Terim, "Geriye düştüğümüz takdirde taraftarımız olmadığı için bunu çevirmek zor olabilir" uyarısı yaptı.







MAÇI KAZANACAK GÜCE SAHİBİZ

Beşiktaş'ın son haftalarda ciddi bir yükseliş içinde olduğunu oyuncularına aktaran Fatih Terim, "Sakin ve kontrollü kaldığımız takdirde bu maçı kazanacak güce sahibiz" diye konuştu.







FEGHOULI SİFTAH PEŞİNDE

Galatasaray'da üçüncü sezonunu yaşayan Feghouli bugüne kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı toplam 9 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı. Feghouli bugün sessizliğini bozmak isteyecek.



DERBİLERDE SUSKUN KALDI

Feghouli derbi maçlarda bugüne kadar hiç gol atamadı. Brezilyalı star Beşiktaş önünde ilk golünü atmak istiyor.







FALCAO: HATAYA YER YOK

G.Saray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu söyleyerek. "Şampiyonluk yarışında hata payının çok düşük olduğu bir ortamı yaşıyoruz" dedi.







ÖMER KULÜBEYE BELHANDA 11'E!

Cimbom derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı... Fatih Terim'in Beşiktaş karşısındaki 11'de son dakika değişikliği yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Ömer Bayram'ı kulübeye göndererek Belhanda'ya şans vereceği belirlendi. Faslı yıldız, Fenerbahçe derbisindeki futboluyla alkış toplamıştı.

İŞTE LİGDE SEYİRCİSİZ OYNANACAK MAÇLAR

26. HAFTA

13.03 20:00 ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR

13.03 20:00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE

14.03 14:00 DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.03 17:00 ALANYASPOR - GAZİANTEP

14.03 20:00 KONYASPOR - FENERBAHÇE

15.03 13:30 KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR

15.03 16:00 TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR

15.03 19:00 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

16.03 20:00 ANTALYASPOR - SİVASSPOR

27. HAFTA

20.03 20:00 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

21.03 14:00 GAZİANTEP - ANKARAGÜCÜ

21.03 17:00 YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA

21.03 17:00 SİVASSPOR - DENİZLİSPOR

21.03 20:00 BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

22.03 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR

22.03 16:00 RİZESPOR - GALATASARAY

22.03 19:00 BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR

22.03 19:00 GÖZTEPE - TRABZONSPOR

28. HAFTA

03.04 20:00 ALANYASPOR - TRABZONSPOR

04.04 14:00 KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

04.04 17:00 ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR

04.04 20:00 GALATASARAY - GAZİANTEP

05.04 13:30 YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE

05.04 16:00 KONYASPOR - SİVASSPOR

05.04 16:00 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

05.04 19:00 DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ

06.04 20:00 ANTALYASPOR - RİZESPOR

29. HAFTA

12.04 BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

12.04 BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

12.04 GAZİANTEP - ANTALYASPOR

12.04 TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ

12.04 GÖZTEPE - ALANYASPOR

12.04 FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR

12.04 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA

12.04 SİVASSPOR - KAYSERİSPOR

12.04 RİZESPOR - DENİZLİSPOR

30. HAFTA

19.04 KASIMPAŞA - SİVASSPOR

19.04 KONYASPOR - RİZESPOR

19.04 GALATASARAY - TRABZONSPOR

19.04 ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

19.04 FENERBAHÇE - GÖZTEPE

19.04 DENİZLİSPOR - GAZİANTEP

19.04 YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

19.04 ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR

19.04 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

31. HAFTA

26.04 ALANYASPOR - GALATASARAY

26.04 TRABZONSPOR - ANTALYASPOR

26.04 GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ

26.04 BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

26.04 GAZİANTEP - KONYASPOR

26.04 BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR

26.04 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

26.04 SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR

26.04 RİZESPOR - KAYSERİSPOR