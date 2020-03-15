Zirvenin çok uzağında kalan Fenerbahçe dün Konyaspor deplasmanında tarihinin en kötü yenilgilerinden birisini aldı... Sarı- Lacivertliler 19 dakika 9 kişi oynayan rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. Konyaspor 7 hafta sonra kazanırken, Fenerbahçe'nin kazanamama serisi ise 7 maça yükseldi.
BAJIC'TEN SÜPER BİR GOL
42. dakikada Jailson'dan seken topa Bajic'in bekletmeden müthiş vuruşu ağlara gitti: 1-0. 48'de Bajic getirdi, son anda Harun ayağıyla araya girdi. 58'de Bajic'in vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.
ÜST ÜSTE KIRMIZI KARTLAR
67'de Skubic 2. sarı kartını gördü ve Konya 10 kişi kaldı. 77'de Ömer Ali de ikinci sarı karttan atılınca Konya 9 kişi kaldı. 78'de Rodrigues yüzde yüz pozisyonu harcadı ve maç 1-0 bitti.
Konyaspor cephesi "Top çizgiyi geçti" itirazı yaparken, hakem Hüseyin Göçek ve VAR hakemlerinden gol kararı çıkmadı.
Yeşil-Beyazlı kulüp bu pozisyonun ardından sosyal medya hesaplarından üst üste yaptığı paylaşımlarla Hüseyin Göçek'in verdiği karara çok büyük tepki gösterdi.
EMRE KENDİNİ İLK 11'E ALDI!
Ersun Yanal'ın gidişi sonrasında teknik kadroya yardım etmeye başlayan Emre Belözoğlu 5 haftalık aradan sonra forma giydi. Sosyal medyada "Emre kendini ilk 11'e aldı" yorumları yapıldı.
Emre oyundan çıktıktan sonra sinirlerine hakim olamadı. Kulübeyi yumrukladı.
MEHMET EKİCİ ÇOK ETKİSİZ KALDI
Son haftalarda sürekli ilk 11'de forma giyen Mehmet Ekici dün bekleneni veremedi. Çok top kaybeden yıldız futbolcu devre arasında oyundan alındı.
JAILSON&LUIZ GUSTAVO: UTANÇ DUYUYORUZ
Konya deplasmanında çok ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Jailson ve Gustavo'dan açıklama geldi. Jailson, "Gerçekten çok kötü bir durumdayız. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanç hissediyorum" dedi. Gustavo ise "İşler iyi giderken herkes Ronaldinho gibi. Ama zora girince aynı isteği göremiyorum. Sahadaki görüntü utanç verici. Büyük bir tarihe sahip bu kulübe saygı duymalıyız" ifadesini kullandı.
FENER HAVADAN KARANVANA
Fener savunması hava toplarında adeta ezildi. Yenilen gol bu şekilde olmasa da Konya'nın ortaları Fener kalesinde çok tehlikeli oldu...
KORKMAZ FENER'İ 2'NCİ KEZ YENDİ
İlk yarıda Antalyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Bülent Korkmaz, bu kez de Konya'nın başında Fenerbahçe'yi aynı skorla yendi.
BAJIC'TEN SÜPER BİR GOL
42. dakikada Jailson'dan seken topa Bajic'in bekletmeden müthiş vuruşu ağlara gitti: 1-0. 48'de Bajic getirdi, son anda Harun ayağıyla araya girdi. 58'de Bajic'in vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.
ÜST ÜSTE KIRMIZI KARTLAR
67'de Skubic 2. sarı kartını gördü ve Konya 10 kişi kaldı. 77'de Ömer Ali de ikinci sarı karttan atılınca Konya 9 kişi kaldı. 78'de Rodrigues yüzde yüz pozisyonu harcadı ve maç 1-0 bitti.
TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ?
Maçın en çok tartışılan pozisyonu 16. dakikada yaşandı. Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşu kaleci Harun son anda kurtardı.
Konyaspor cephesi "Top çizgiyi geçti" itirazı yaparken, hakem Hüseyin Göçek ve VAR hakemlerinden gol kararı çıkmadı.
Yeşil-Beyazlı kulüp bu pozisyonun ardından sosyal medya hesaplarından üst üste yaptığı paylaşımlarla Hüseyin Göçek'in verdiği karara çok büyük tepki gösterdi.
EMRE KENDİNİ İLK 11'E ALDI!
Ersun Yanal'ın gidişi sonrasında teknik kadroya yardım etmeye başlayan Emre Belözoğlu 5 haftalık aradan sonra forma giydi. Sosyal medyada "Emre kendini ilk 11'e aldı" yorumları yapıldı.
Emre oyundan çıktıktan sonra sinirlerine hakim olamadı. Kulübeyi yumrukladı.
MEHMET EKİCİ ÇOK ETKİSİZ KALDI
Son haftalarda sürekli ilk 11'de forma giyen Mehmet Ekici dün bekleneni veremedi. Çok top kaybeden yıldız futbolcu devre arasında oyundan alındı.
JAILSON&LUIZ GUSTAVO: UTANÇ DUYUYORUZ
Konya deplasmanında çok ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Jailson ve Gustavo'dan açıklama geldi. Jailson, "Gerçekten çok kötü bir durumdayız. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanç hissediyorum" dedi. Gustavo ise "İşler iyi giderken herkes Ronaldinho gibi. Ama zora girince aynı isteği göremiyorum. Sahadaki görüntü utanç verici. Büyük bir tarihe sahip bu kulübe saygı duymalıyız" ifadesini kullandı.
FENER HAVADAN KARANVANA
Fener savunması hava toplarında adeta ezildi. Yenilen gol bu şekilde olmasa da Konya'nın ortaları Fener kalesinde çok tehlikeli oldu...
KORKMAZ FENER'İ 2'NCİ KEZ YENDİ
İlk yarıda Antalyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Bülent Korkmaz, bu kez de Konya'nın başında Fenerbahçe'yi aynı skorla yendi.
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