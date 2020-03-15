çok uzağında kalandündeplasmanında tarihinin en kötü yenilgilerinden birisini aldı... Sarı- Lacivertlileroynayan rakibine'lık skorla boyun eğdi.sonra kazanırkenkazanamama serisi iseyükseldi.dakikada'dan seken topa'in bekletmeden müthiş vuruşu ağlara gitti:. 48'de Bajic getirdi, son andaayağıyla araya girdi. 58'de'in vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.'de2. sarı kartını gördü10 kişi kaldı. 77'dede ikinci sarı karttan atılınca9 kişi kaldı. 78'deyüzde yüz pozisyonu harcadı ve maçbitti.



TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ?

Maçın en çok tartışılan pozisyonu 16. dakikada yaşandı. Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşu kaleci Harun son anda kurtardı.

11'E

JAILSON

LUIZ

GUSTAVO

KARANVANA

2'NCİ