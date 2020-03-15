Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Pazar ateşi! 'de bugün zirveyi şekillendirecek iki maç oynanacak...

    19.00’daki seyircisiz derbide ’ın konuğu olacak. Stadı’ndaki maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak... 16.00'da ise lider aynı puanla kendisini izleyen 'i ağırlayacak. 3 puanı alan takım şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atacak...

    Pazar ateşi
    Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Süper Lig'de bugün zirveyi şekillendirecek iki maç oynanacak... İlk olarak gözler Akyazı'da olacak. Lider Trabzonspor aynı puanla kendisini takip eden Başakşehir'i konuk edecek.



    Saat 16.00'da başlayacak seyircisiz maçı Fırat Aydınus yönetecek. Trabzon'da sakatlığı süren Kamil Ahmet ve cezalı Guilherme yok.



    Başakşehir'de ise sakat Crivelli ve cezalı Epureanu takımdaki yerini alamayacak.



    Ardından futbolun rotası Aslantepe'ye dönecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, zirvede yeniden umutlanmak isteyen Beşiktaş'la seyircisiz derbide karşılaşacak.



    19.00'daki maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Cimbom'da Adem, Kartal'da ise Dorukhan oynayamayacak.



    ASLANTEPE     VE AKYAZI'DA GENİŞ ÖNLEMLER
    Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak iki maç öncesinde çok geniş önlemler alınıyor. Dün hem TT Stadı hem de Şenol Güneş Kompleksi'nde soyunma odaları, yedek kulübeleri ve koridorlar ilaçlandı. Aynı işlemin bugün maç öncesinde de tekrarlanacağı belirtildi.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Pazar ateşi! Süper Lig'de bugün zirveyi şekillendirecek iki maç oynanacak...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri