

ASLANTEPE

bir şampiyonluk yarışının yaşandığı'de bugün zirveyi şekillendirecek iki maç oynanacak... İlk olarak gözler'da olacak. Lideraynı puanla kendisini takip eden B'i konuk edecek.Saat'da başlayacak seyircisiz maçıyönetecek.'da sakatlığı sürenve cezalıyok.'de ise sakatve cezalıtakımdaki yerini alamayacak.Ardından futbolun rotası'ye dönecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan, zirvede yeniden umutlanmak isteyen'la seyircisiz derbide karşılaşacak.'daki maçıyönetecek.'da'da iseoynayamayacak.salgını nedeniyleiki maç öncesinde çok geniş önlemler alınıyor. Dün hemhem de'nde soyunma odaları, yedek kulübeleri ve koridorlar ilaçlandı. Aynı işlemin bugün maç öncesinde de tekrarlanacağı belirtildi.