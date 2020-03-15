Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Süper Lig'de bugün zirveyi şekillendirecek iki maç oynanacak... İlk olarak gözler Akyazı'da olacak. Lider Trabzonspor aynı puanla kendisini takip eden Başakşehir'i konuk edecek.
Saat 16.00'da başlayacak seyircisiz maçı Fırat Aydınus yönetecek. Trabzon'da sakatlığı süren Kamil Ahmet ve cezalı Guilherme yok.
Başakşehir'de ise sakat Crivelli ve cezalı Epureanu takımdaki yerini alamayacak.
Ardından futbolun rotası Aslantepe'ye dönecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, zirvede yeniden umutlanmak isteyen Beşiktaş'la seyircisiz derbide karşılaşacak.
19.00'daki maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Cimbom'da Adem, Kartal'da ise Dorukhan oynayamayacak.
ASLANTEPE VE AKYAZI'DA GENİŞ ÖNLEMLER
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak iki maç öncesinde çok geniş önlemler alınıyor. Dün hem TT Stadı hem de Şenol Güneş Kompleksi'nde soyunma odaları, yedek kulübeleri ve koridorlar ilaçlandı. Aynı işlemin bugün maç öncesinde de tekrarlanacağı belirtildi.
Saat 16.00'da başlayacak seyircisiz maçı Fırat Aydınus yönetecek. Trabzon'da sakatlığı süren Kamil Ahmet ve cezalı Guilherme yok.
Başakşehir'de ise sakat Crivelli ve cezalı Epureanu takımdaki yerini alamayacak.
Ardından futbolun rotası Aslantepe'ye dönecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, zirvede yeniden umutlanmak isteyen Beşiktaş'la seyircisiz derbide karşılaşacak.
19.00'daki maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Cimbom'da Adem, Kartal'da ise Dorukhan oynayamayacak.
ASLANTEPE VE AKYAZI'DA GENİŞ ÖNLEMLER
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak iki maç öncesinde çok geniş önlemler alınıyor. Dün hem TT Stadı hem de Şenol Güneş Kompleksi'nde soyunma odaları, yedek kulübeleri ve koridorlar ilaçlandı. Aynı işlemin bugün maç öncesinde de tekrarlanacağı belirtildi.
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