Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2020 22:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2020 22:26
    ABONE OL

    ’dan tartışmalı pozisyon sonrası dikkat çeken paylaşım: Golün tanımı

    , maçının 16. dakikasında Ömer Ali’nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

    Konyaspor’dan 'gol' göndermesi
    , maçının 16. dakikasında Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

    Konyaspor'dan Fenerbahçe maçındaki kritik pozisyon hakkında gönderme geldi. Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşu pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek o anki fotoğrafı paylaştı.





    Yeşil-beyazlılar ayrıca golün tanımını da yaparak, hakeme göndermede bulundu. Konyaspor sosyal medya hesabından yapılan göndermede şu ifadeler yer aldı:



    "Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının ismidir."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Konyaspor’dan tartışmalı pozisyon sonrası dikkat çeken paylaşım: Golün tanımı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri