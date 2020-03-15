Galatasaray Beşiktaş derbisi şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. 15 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak Galatasaray Beşiktaş maçı için şifresiz veren kanallar listesi merak ediliyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı ve Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki. Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 13 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi. Cenk Tosun, Talisca ve Umut Nayir, ikinci yarılarda gol atan isimlerden bazıları... Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 6 derbide toplam 31 sarı kart çıktı. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi şifresiz veren kanallar listesi...

Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ:

beIN SPORTS 1, A Sport, netspor, Justin TV, beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 8, Justin TV, beIN SPORTS 2, A Sport beIN Sports France 2 / HD, 1TV (georgia) 5 SPORT SD / 5 SPORT HD AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Tivibuspor 1 HD

Viasat Xtra 3

Şimdilik internet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

-

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

-

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MÜCADELESİNDE BÜYÜK ÇEKİŞME

İyi başlayamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılı ekip, zirvede yer alan 52'şer puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in 3 puan ardından haftaya üçüncü sırada girdi.

Galatasaray, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor. Derbi galibiyetiyle zirveye yaklaşmayı amaçlayan Beşiktaş ise haftaya 43 puanla beşinci sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.

Adem Büyük forma giyemeyecek

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon attığı 6 golle takımının en golcü oyuncuları arasında yer alan Adem'in sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama bulunuyor.

Teknik direktör Fatih Terim, kural nedeniyle 2 yabancı futbolcusunu da kadroya alamayacak.

Üç futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da derbi öncesinde üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, Beşiktaş müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yapamayacak.

Derbi ikinci kez "sessiz"

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek. Corona Virüsü tedbirleri nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Son 9 maçında yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta yenilgi yaşamadı.

Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı kazandı. Galatasaray, 25. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda berabere kaldı.

Sergen Yalçın'ın ilk derbisi

Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.