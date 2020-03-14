UEFA da kepengi indirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının futbola etkisi her geçen gün büyüyor...
RESMİ AÇIKLAMA
UEFA, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmaları ertelediğini duyurdu.
YAYILMA VURGUSU
UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Avrupa'daki yayılma hızı dikkate alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta oynanacak Avrupa Ligi müsabakalarının ertelendiği belirtildi.
1-0 KAZANMIŞTIK
Türkiye'nin Avrupa kulvarında yoluna devam eden tek takımı olan ve önceki akşam Danimarka ekibi Kopenhag'ı evinde 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in rövanş maçı da ertelenen karşılaşmalar arasında yer aldı.
BARCELONA'DAN TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI
İspanyol devi Barcelona dün yaptığı açıklamada futbol takımının tüm faaliyetleri durdurduğunu duyurdu. Tüm futbolcuların bireysel çalışmalar yapacağı da belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA
UEFA, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmaları ertelediğini duyurdu.
YAYILMA VURGUSU
UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Avrupa'daki yayılma hızı dikkate alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta oynanacak Avrupa Ligi müsabakalarının ertelendiği belirtildi.
1-0 KAZANMIŞTIK
Türkiye'nin Avrupa kulvarında yoluna devam eden tek takımı olan ve önceki akşam Danimarka ekibi Kopenhag'ı evinde 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in rövanş maçı da ertelenen karşılaşmalar arasında yer aldı.
BARCELONA'DAN TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI
İspanyol devi Barcelona dün yaptığı açıklamada futbol takımının tüm faaliyetleri durdurduğunu duyurdu. Tüm futbolcuların bireysel çalışmalar yapacağı da belirtildi.
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