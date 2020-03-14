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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    Almanya& ligleri erteledi

    Koronavirüs salgını sonrası liglerinin ertelenme kararlarına dün yenileri eklendi. maçlarının 2 Nisan, maçlarını ise 4 Nisan'a kadar oynanmayacağı açıklandı. Böylece Avrupa'nın tüm büyük liglerine ara verilmiş oldu.

    Almanya&İngiltere ligleri erteledi
    Koronavirüs salgını sonrası liglerinin ertelenme kararlarına dün yenileri eklendi. Almanya Bundesliga maçlarının 2 Nisan, İngiltere Premier Lig maçlarını ise 4 Nisan'a kadar oynanmayacağı açıklandı. Böylece Avrupa'nın tüm büyük liglerine ara verilmiş oldu.

    FLAŞ! PREMİER LİG İPTAL Mİ OLACAK?
    Alman basını flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre Premier Lig'de bu sezon iptal edilecek. Lider Liverpool'a başarı plaketi verilecek.

    ARA VERİLEN ORGANİZASYONLAR
    Türkiye Ligi

    NBA

    Euroleague

    FIBA organizasyonları

    İtalya Ligi

    İspanya Ligi

    Avusturya Ligi

    Japonya Ligi

    İsviçre Ligi

    Danimarka Ligi

    Slovakya Ligi

    Hollanda Ligi

    Çin Ligi

    Güney Kore Ligi

    Kolombiya Ligi

    Norveç (Tüm spor organizasyonları)

    Formula 1

    Fransa

    Almanya

    SEYİRCİSİZ OYNANACAK LİGLER
    Yunanistan

    Romanya

    Bulgaristan

    Polonya

    Bosna Hersek

    Çek Cumhuriyeti

    Paraguay

    Kosta Rika

    Fas

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