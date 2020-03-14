Almanya&İngiltere ligleri erteledi

Koronavirüs salgını sonrası futbol liglerinin ertelenme kararlarına dün yenileri eklendi. Almanya Bundesliga maçlarının 2 Nisan, İngiltere Premier Lig maçlarını ise 4 Nisan'a kadar oynanmayacağı açıklandı. Böylece Avrupa'nın tüm büyük liglerine ara verilmiş oldu.
FLAŞ! PREMİER LİG İPTAL Mİ OLACAK?
Alman basını flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre Premier Lig'de bu sezon iptal edilecek. Lider Liverpool'a başarı plaketi verilecek.
ARA VERİLEN ORGANİZASYONLAR
Türkiye Ligi
NBA
Euroleague
FIBA organizasyonları
İtalya Ligi
İspanya Ligi
Avusturya Ligi
Japonya Ligi
İsviçre Ligi
Danimarka Ligi
Slovakya Ligi
Hollanda Ligi
Çin Ligi
Güney Kore Ligi
Kolombiya Ligi
Norveç (Tüm spor organizasyonları)
Formula 1
Fransa
Almanya
SEYİRCİSİZ OYNANACAK LİGLER
Yunanistan
Romanya
Bulgaristan
Polonya
Bosna Hersek
Çek Cumhuriyeti
Paraguay
Kosta Rika
Fas
FLAŞ! PREMİER LİG İPTAL Mİ OLACAK?
Alman basını flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre Premier Lig'de bu sezon iptal edilecek. Lider Liverpool'a başarı plaketi verilecek.
ARA VERİLEN ORGANİZASYONLAR
Türkiye Ligi
NBA
Euroleague
FIBA organizasyonları
İtalya Ligi
İspanya Ligi
Avusturya Ligi
Japonya Ligi
İsviçre Ligi
Danimarka Ligi
Slovakya Ligi
Hollanda Ligi
Çin Ligi
Güney Kore Ligi
Kolombiya Ligi
Norveç (Tüm spor organizasyonları)
Formula 1
Fransa
Almanya
SEYİRCİSİZ OYNANACAK LİGLER
Yunanistan
Romanya
Bulgaristan
Polonya
Bosna Hersek
Çek Cumhuriyeti
Paraguay
Kosta Rika
Fas
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