Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Saat 14.00'te başlayan zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Seyircisiz oynanan karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

Bülent Korkmaz'ın liderliğindeki Denizlispor, Süper Lig'de 28 puanla 10. sırada yer alırken, Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği ise 28 puanla 11. durumda. Küme düşme hattından 5 puan yukarıda olan iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

İLK 11'LER

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Candeias, Flavio

MAÇTAN NOTLAR

*Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Denizlispor (1B), daha önceki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilmişti (4B 4M).

*Denizlispor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Gençlerbirliği (2B 5M), tek galibiyetini Aralık 2009'da evinde aldı (2-0).

*Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u yenen Denizlispor, bu sezon seyircisi önünde ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'de çıktığı son altı deplasmanın beşinden mağlup ayrılan Gençlerbirliği (1G), daha önceki beş karşılaşmada sadece tek yenilgi almıştı (2G 2B).

*Denizlispor, bu sezon attığı gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların ikinci yarılarında bulan (19/25) iki ekipten biri konumundayken (%76; Ankaragücü ile birlikte), sadece Kayserispor (36) aynı zaman diliminde Gençlerbirliği'nden (29) daha fazla gol yedi.

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda öne geçtiği karşılaşmalarda Trabzonspor'un (18) ardından en fazla puan kaybeden ekip Gençlerbirliği (17). Denizlispor ise iç sahada skor dezavantajına yakalandığı maçlardan iki puan çıkarabildi (2B 7M).

*Denizlispor forması giyen Olcay Şahan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Gençlerbirliği (5). Şahan, rakibiyle oynadığı son üç maçın ikisinde birer kez gol sevinci yaşadı.

*Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta üç asist yapan Denizlispor oyuncusu Zeki Yavru, aynı sayıda gol pasını daha önceki beş sezonun toplamında verebilmişti (91 maç).

*Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son üç golde de Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

*Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Gençlerbirliği (%70; 7G 1B 2M).