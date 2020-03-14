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    • 14.03.2020 20:23
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    • 14.03.2020 20:23
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    GS BJK maçı şifresiz mi? Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GS BJK maçı şifresiz mi? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Süper Lig'de tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Futbolseverler bu kapsamda arama motorlarında Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbiye dair merak edilen detaylar

    Galatasaray Beşiktaş derbisi şifresiz mi yayınlanacak?

    Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak? Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Koronavirüs nedeniyle ligdeki tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Önem derecesi yüksek karşılaşma öncesi futbolseverler maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda taraftarlar arama motorlarında Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

    Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacağı açıklandı. Türk Telekom Stadı'nda 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından şifresiz yayınlanmayacak.

    6 HAFTA BOYUNCA SEYİRCİ YOK

    Koronavirüs nedeniyle alınan kararla birlikte, Süper Lig'de 32. haftaya kadar, 6 hafta boyunca seyirci olmayacak.

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