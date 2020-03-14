Konyaspor ve Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geliyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Süper Lig'de tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Futbolseverler bu kapsamda arama motorlarında Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Konya FB maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair bilgiler

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacağı açıklandı. 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından şifresiz yayınlanmayacak.

6 HAFTA BOYUNCA SEYİRCİ YOK

Koronavirüs nedeniyle alınan kararla birlikte, Süper Lig'de 32. haftaya kadar, 6 hafta boyunca seyirci olmayacak.