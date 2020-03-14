Fenerbahçe hasreti bitirmek istiyor

Fenerbahçe dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmanın ardından Sarı-Lacivertli kafile özel uçakla Konya'ya gitti. Ligde en son Medipol Başakşehir'i yenen Fenerbahçe 6 maçtır 3 puana hasret kaldı. Fenerbahçe Konyaspor'u yenerek en azından bu kötü istatistiği bitirip moral bulmak istiyor.
FENERBAHÇE ÇOK ÜSTÜN!
Fenerbahçe, Konyaspor'la ligde yaptığı 37 maçın 30'unu kazandı, 4'ünü kaybetti. Konya'da yapılan 18 maçta F.Bahçe 13, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı.
FENERBAHÇE'YE 2 MÜJDE BİRDEN
Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Garry Rodrigues ile yeni transfer Falette takımla birlikte Konya'ya gittiler. Ancak iki oyuncunun da 11'de başlaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE ÇOK ÜSTÜN!
Fenerbahçe, Konyaspor'la ligde yaptığı 37 maçın 30'unu kazandı, 4'ünü kaybetti. Konya'da yapılan 18 maçta F.Bahçe 13, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı.
FENERBAHÇE'YE 2 MÜJDE BİRDEN
Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Garry Rodrigues ile yeni transfer Falette takımla birlikte Konya'ya gittiler. Ancak iki oyuncunun da 11'de başlaması beklenmiyor.
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