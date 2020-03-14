Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu dün yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Emre, "Fenerbahçe'yi yalnızlaştıranlara daha reaksiyonel cevap verebilirdik. Gelinen noktada, övülecek oyunlarımız kadar, eleştirilecek oyunlarımız da oldu. Son düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber, karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksyionel davranamadık" dedi.
KUPAYA YÖNELMELİYİZ
Emre, "Matematiksel oyarak şampiyonluk şansımız var ama gerçekçi olmalıyız. Kupaya yönelmeliyiz" ifadesini kullandı.
Hoca değililim kaptanım
Emre takımın teknik direktörü olduğu iddialarını reddederek 'Hoca değil kaptanım" dedi.
KUPAYA YÖNELMELİYİZ
Emre, "Matematiksel oyarak şampiyonluk şansımız var ama gerçekçi olmalıyız. Kupaya yönelmeliyiz" ifadesini kullandı.
Hoca değililim kaptanım
Emre takımın teknik direktörü olduğu iddialarını reddederek 'Hoca değil kaptanım" dedi.
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