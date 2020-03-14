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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    : Daha iyi cevap verebilirdik

    kaptanı dün yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Emre, "Fenerbahçe'yi yalnızlaştıranlara daha reaksiyonel cevap verebilirdik. noktada, övülecek oyunlarımız kadar, eleştirilecek oyunlarımız da oldu. düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber, karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksyionel davranamadık" dedi.

    Daha iyi cevap verebilirdik
    Fenerbahçe kaptanı dün yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Emre, "'yi yalnızlaştıranlara daha reaksiyonel cevap verebilirdik. noktada, övülecek oyunlarımız kadar, eleştirilecek oyunlarımız da oldu. düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber, karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksyionel davranamadık" dedi.

    KUPAYA YÖNELMELİYİZ
    Emre    , "Matematiksel oyarak şampiyonluk şansımız var ama gerçekçi olmalıyız. Kupaya yönelmeliyiz" ifadesini kullandı.
    Hoca değililim kaptanım

    Emre takımın teknik direktörü olduğu iddialarını reddederek 'Hoca değil kaptanım" dedi.

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