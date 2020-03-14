Süper Lig'in 2. yarısında son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçtan 3 puan alarak Avrupa kupalarına gitme hedefini devam ettirmek istiyor. Maç, koronavirüse önlem için alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanıyor.
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.
Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı bugün saat 17:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda.
AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı Beinsports 2'den canlı izlenebiliyor.
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