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    • 14.03.2020 16:43
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    • 14.03.2020 16:55
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    'in 26.haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 'un konuğu, Gaziantep Futbol Kulübü. Avrupa hayallerini sürdürmek isteyen karşısında, son 5 maçtır yüzü gülmeyen Aytemiz Alanyaspor galibiyet arayacak. Maç, koronavirüse önlem için alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanıyor. Maçın ını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.

    CANLI | Alanyaspor-Gaziantep FK

    'in 2. yarısında son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen , ile oynayacağı maçtan 3 puan alarak Avrupa kupalarına gitme hedefini devam ettirmek istiyor. Maç, koronavirüse önlem için alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanıyor.

    İLK 11'LER

    ALANYASPOR:     Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.

    GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.

    Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı bugün saat 17:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda.

    AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı Beinsports 2'den canlı izlenebiliyor.

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