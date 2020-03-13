Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.03.2020 20:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2020 20:59
    ABONE OL

    - | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 26. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI

    Süper Lig'in 26. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Ankaragücü, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi ve bu karşılaşmaların yarısında gol yemedi. Ankaragücü ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Rizespor, rakibine karşı lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

    İLK 11'LER
    Ankaragücü:     Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Sedat, Lukasik, Faty, Orgill, Rodrigues, Michalak

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Burak, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri