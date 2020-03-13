Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ankaragücü, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi ve bu karşılaşmaların yarısında gol yemedi. Ankaragücü ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Rizespor, rakibine karşı lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Sedat, Lukasik, Faty, Orgill, Rodrigues, Michalak

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Burak, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda