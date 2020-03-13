Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Rizespor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Meriah, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Ndongala, Thiam, Koita
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko, Castro, Mossoro, Halil, Tripic, Wilczek
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