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    • 13.03.2020 20:56
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    • 13.03.2020 20:56
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    - Göztepe CANLI ANLATIM

    'in 26. haftasında evinde İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Rizespor maçının takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa - Göztepe CANLI

    'in 26. haftasında evinde İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Rizespor maçının takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Meriah, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Ndongala, Thiam, Koita

    GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko, Castro, Mossoro, Halil, Tripic, Wilczek

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