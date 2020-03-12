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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    spor erteleme maçında ’yı devirdi, liderliği 'den geri aldı!

    Maça hızlı başlayan Fırtına, ilk 30’da Novak ve Sosa ile 2 farkı yakaladı. Yeni , 45’te 'Umut'landı. 55'te Nwakaeme'nin şık golüyle farkı yeniden 2'ye çıkartan spor, liderliği 'den geri aldı...

    Liderlik ruhunda var

    Trabzonspor erteleme maçında 'yı deplasmanda 3-1 yendi. 10. dakikada Sosa'nın sıfırdan yaptığı ortayı Novak kafayla ağlarla buluşturdu.

    30'da Sosa kullandığı frikikle topu 90 diye tabir edilen bölgeye gönderdi: 0-2. 45. dakikada BtcTurk farkı 1'e indirdi. Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası içindeki karambolde Umut Bulut topu ağlara yolladı: 1-2.



    NWAKAEME'DEN KLAS GOL
    53'TE Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan 'ün vuruşu savunmadan geri döndü. 55'te Nwakaeme, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 2 farklı öne geçirdi: 1-3. 67'de Abdülkadir Ömür kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü
    bulamadı.



    DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİ
    84'te Sosa'nın 25 metreden vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 89'da Uğurcan'ın uzun pasında topla buluşan Nwakaeme kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu savunmadan döndü. 90+2'de Ndiaye yüzde 100'ü kaçırdı.



    FRİKİKLERİN USTASI!
    Karadeniz Fırtınası'nın kaptanı Jose Sosa dün yine çok çalıştı. 'e geldiği 2014/15 sezonundan bu yana en fazla frikik golü atan oyuncu
    Jose Sosa (9 frikik golü).



    SÖRLOTH ŞOK ETTİ
    Yeni Malatya deplasmanında çok kritik bir galibiyet alan Trabzonspor buruk bir sevinç yaşıyor... Bunun nedeni, attığı gollerle takımı sırtalayan Alexander Sörloth'un sakatlanması.



    Ayağına aldığı darbe sonrası 39. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bırakan Norveçli yıldızın Başakşehir
    maçında forma giyip giymeyeceği bugün belli olacak.



    HESAPLAŞMA DEĞIL HESAP YAPMA GÜNÜ
    'un hocası Hüseyin Çimşir, "Maç başına yaklaşık 2.5 puan ortalamasıyla oynuyoruz. 3 gol ortalamamız var. Bazılarını tatmin etmeyebilir! Gün hesaplaşma günü değil, hesap yapma günü" dedi.

    AĞAOĞLU'NA ÇİRKİN SALDIRI!
    Malatya maçı sonrası, Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına bir grup taraftar tarafından taşlı saldırı gerçekleşti.

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