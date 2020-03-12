Karşıyaka&Bahçeşehir yarı finale yükseldi (Yurttan ve dünydan spor gündemi)

EFES

VALENCİA'YI

BORGES

ÖZER'DEN

ÖRNEĞİ

ABDULAYE

DEPORTİVO'DA

ÖZDİLEK

rzurumspor

'nda iki temsilcimiz adını yarı finale yazdırdı.evinde'iyenerek son 4 takım arasına kaldı.'i deplasmandamağlup edende yarı finale yükseldi veile eşleşti.'nın rakibi iseoldu.&NBSP;'in 29. haftasında lidersahasında'yi ağırlayacak.'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.'de geride kalan 28 haftada 24 galibiyet alansahaya 90'lar konsepti formasıyla çıkacak.çeyrek final ilk maçında, sahasındatemsilcisi'imağlup ederek serideönegeçti. Eşleşmede 2 galibiyete ulaşantakım adını'e yazdıracak.2. maç'ta'da olacak.Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan kaleci Berke Özer, yetiştiği kulüp olan Altınordu'ya ziyarette bulundu.'nin eski futbolcusu Abdulaye Ba, Deportivo ile anlaştı. İspanya 2. Lig takımlarından Vallecano'da forma giyen futbolcunun Deportivo ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.Mehmet Özdilek ile anlaştı. Yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.