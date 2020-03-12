Karşıyaka&Bahçeşehir yarı finale yükseldi (Yurttan ve dünydan spor gündemi)

FIBA Avrupa Kupası'nda iki temsilcimiz adını yarı finale yazdırdı. Pınar Karşıyaka evinde Kiev'i 88-67 yenerek son 4 takım arasına kaldı. Ventspils'i deplasmanda 112-90 mağlup eden Bahçeşehir Koleji de yarı finale yükseldi ve Bakken Bears ile eşleşti. Karşıyaka'nın rakibi ise Beyreuth oldu.
LİDER ANADOLU EFES VALENCİA'YI AĞIRLIYOR&NBSP;
Euroleague'in 29. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Valencia BC'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Euroleague'de geride kalan 28 haftada 24 galibiyet alan Anadolu Efes sahaya 90'lar konsepti formasıyla çıkacak.
DİŞİ KANARYA BORGES ÖNÜNDE 1-0 ÖNE GEÇTİ
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. 2. maç 18 Mart'ta Fransa'da olacak.
BERKE ÖZER'DEN VEFA ÖRNEĞİ!
Fenerbahçe'den Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan kaleci Berke Özer, yetiştiği kulüp olan Altınordu'ya ziyarette bulundu.
ABDULAYE BA DEPORTİVO'DA
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdulaye Ba, Deportivo ile anlaştı. İspanya 2. Lig takımlarından Vallecano'da forma giyen futbolcunun Deportivo ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
ERZURUM'DA ÖZDİLEK DÖNEMİ
Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaştı. Yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.
LİDER ANADOLU EFES VALENCİA'YI AĞIRLIYOR&NBSP;
Euroleague'in 29. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Valencia BC'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Euroleague'de geride kalan 28 haftada 24 galibiyet alan Anadolu Efes sahaya 90'lar konsepti formasıyla çıkacak.
DİŞİ KANARYA BORGES ÖNÜNDE 1-0 ÖNE GEÇTİ
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. 2. maç 18 Mart'ta Fransa'da olacak.
BERKE ÖZER'DEN VEFA ÖRNEĞİ!
Fenerbahçe'den Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan kaleci Berke Özer, yetiştiği kulüp olan Altınordu'ya ziyarette bulundu.
ABDULAYE BA DEPORTİVO'DA
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdulaye Ba, Deportivo ile anlaştı. İspanya 2. Lig takımlarından Vallecano'da forma giyen futbolcunun Deportivo ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
ERZURUM'DA ÖZDİLEK DÖNEMİ
Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaştı. Yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.
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