DERBİ

yapılantoplantısında yüksek gerilim vardı. Başkan, divan üyesi'ın konuşmasına sinirlenerek salondan ayrıldı.ile Divan Başkanıda gerginlik yaşadı.'nunkonuşmasına müdahaleetmesi üzerine,"Konuşmamdanrahatsızsanız kürsüdeninebilirim" restiniçekti., eskibaşkan'ide hedef aldı."Biz'ya aldığımız andaaldığı rehinleri hacze çevirdi. Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin.'da sağolsun devletimiz bize destek oldu" diye konuştu.Divan Başkanı Hamamcıoğlu, F.Bahçe galibiyetiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı. Hamamcıoğlu, "Anadolu deplasmanından uzun bir mühlet sonra zaferle döndük" dedi.