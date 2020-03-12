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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    toplantısı çok gergin geçti! salonu terk etti...

    Bir üyenin açıklamalarına sinirlenip salondan çıkan Başkanı , Divan Başkanı ’nun konuşmasına müdahale etmesi üzerine, “Konuşmamdan rahatsızsanız kürsüden inebilirim” dedi.

    Yüksek gerilim
    Dün yapılan G.Saray Divan Kurulu toplantısında yüksek gerilim vardı. Başkan Mustafa Cengiz, divan üyesi Ayhan Özmızrak'ın konuşmasına sinirlenerek salondan ayrıldı. Cengiz ile Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da gerginlik yaşadı.



    DURSUN ÖZBEK'İ HEDEF ALDI
    Başkan Cengiz, Hamamcıoğlu'nun konuşmasına müdahale etmesi üzerine, "Konuşmamdan rahatsızsanız kürsüden inebilirim" restini çekti. Cengiz, eski başkan Dursun Özbek'i de hedef aldı.



    DEVLETİMİZ BİZE DESTEK OLDU
    Cengiz, "Biz Florya'ya aldığımız anda Dursun Özbek aldığı rehinleri hacze çevirdi. Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Florya'da sağolsun devletimiz bize destek oldu" diye konuştu.



    ANADOLU'DA DERBİ KAZANDIK!
    Divan Başkanı Hamamcıoğlu, F.Bahçe galibiyetiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı. Hamamcıoğlu, "Anadolu deplasmanından uzun bir mühlet sonra zaferle döndük" dedi.

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