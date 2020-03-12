Burak, Gökhan ve Atiba arkadaşlarını derbiye motive etti! "Yaptık yine yaparız..."

Kartal'ın kaptanları takım arkadaşlarını G.Saray maçı öncesi motive etti. Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Atiba takımla bir toplantı yaparak, "İlk yarıda Galatasaray maçına kadar düşme potasına bile girmiştik. O maçta kimse bize şans tanımamasına rağmen maçı kazandık. Bunu yine yapabiliriz. Rakibin sahasında oynamamız bir dezavantaj değil. Hepimiz tek yumruk olursak yine sahadan galip ayrılırız" dedi.
Kaptanlar ayrıca G.Saray'ı yendikleri takdirde ciddi anlamda zirve yarışına ortak olacaklarını ifade ederek, "Taraftarımızı sevindirmek boynumuzun borcu" ifadesini kullandı.
CANER ERKİN ANTRENMANA ÇIKTI
Kartal G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Soğuk algınlığını atlatan Caner Erkin idmana çıktı. Antrenmanda taktik çalışması yapıldı.
Kaptanlar ayrıca G.Saray'ı yendikleri takdirde ciddi anlamda zirve yarışına ortak olacaklarını ifade ederek, "Taraftarımızı sevindirmek boynumuzun borcu" ifadesini kullandı.
CANER ERKİN ANTRENMANA ÇIKTI
Kartal G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Soğuk algınlığını atlatan Caner Erkin idmana çıktı. Antrenmanda taktik çalışması yapıldı.
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