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    • 12.03.2020 14:45
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    Son dakika: şüphesiyle karantinaya alındı

    Son dakika haberleri... şüphesiyle karantinaya alındı

    Dünya şokta! Cristiano Ronaldo karantinaya alındı!

    Son dakika haberleri... şüphesiyle karantinaya alındı.

    n ekibi , 25 yaşındaki defans oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Bu gelişme üzerine Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Torino'ya dönmeyeceğini açıkladı. Felç olan annesi için ülkesi Portekiz'de bulunan Ronaldo, Madeira'da karantinada kalacağını doğruladı.

    İtalya'da Serie A da dahil olmak üzere 3 Nisan'a kadar tüm spor aktiviteleri askıya alınmıştı.

    Ayrıntılar geliyor...

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