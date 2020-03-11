Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.03.2020 22:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2020 22:56
    ABONE OL

    'u yendi, 'de lider değişti! İşte güncel puan durumu...

    'de 26. hafta öncesi heyecan BtcTurk - karşılaşmasıyla devam etti. Deprem nedeniyle ertelenen 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda BtcTurk Yeni spor'u 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü...

    Lider değişti! İşte Süper Lig'de puan durumu...

    'de 26. hafta maçları öncesi heyecan, deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk - 19. hafta maçıyla devam etti.

    Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller Filip Novak, ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, sarı-siyahlı ekibin tek sayısını kaydetti.

    Alınan 3 puan sonrası Medipol ile aynı puana yükselen Fırtına, averaj farklıyla liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü...

    SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

    Trabzonspor 52

    Başakşehir 52

    49

    49

    43

    40

    40

    Göztepe 34

    32

    Denizlispor 28

    Gençlerbirliği 28

    27

    Yeni Malatya 25

    Ç. Rizespor 25

    23

    23

    MKE Ankaragücü 20

    19

    SÜPER LİG'DE 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

    MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

    Kasımpaşa - Göztepe

    Denizlispor - Gençlerbirliği

    Alanyaspor - Gaziantep FK

    Konyaspor - Fenerbahçe

    Kayserispor - Yeni Malatyaspor

    Trabzonspor - İstanbul Başakşehir

    Galatasaray- Beşiktaş

    Antalyaspor - Sivasspor

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u yendi, Süper Lig'de lider değişti! İşte güncel puan durumu...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri