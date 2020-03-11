Süper Lig'de 26. hafta maçları öncesi heyecan, deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor 19. hafta maçıyla devam etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, sarı-siyahlı ekibin tek sayısını Umut Bulut kaydetti.
Alınan 3 puan sonrası Medipol Başakşehir ile aynı puana yükselen Fırtına, averaj farklıyla liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü...
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Trabzonspor 52
Başakşehir 52
Galatasaray 49
Sivasspor 49
Beşiktaş 43
Alanyaspor 40
Fenerbahçe 40
Göztepe 34
Gaziantep 32
Denizlispor 28
Gençlerbirliği 28
Antalyaspor 27
Yeni Malatya 25
Ç. Rizespor 25
Konyaspor 23
Kasımpaşa 23
MKE Ankaragücü 20
Kayserispor 19
SÜPER LİG'DE 26. HAFTA FİKSTÜRÜ
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Göztepe
Denizlispor - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Gaziantep FK
Konyaspor - Fenerbahçe
Kayserispor - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - İstanbul Başakşehir
Galatasaray- Beşiktaş
Antalyaspor - Sivasspor
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