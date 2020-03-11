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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    : Emaneti geri alın

    , bugünkü maç öncesi takımla bir toplantı yaptı. Başarılı hoca, “Emaneti geri alın. ’dan lider olarak dönmenizi istiyorum” diye konuştu.

    Emaneti geri alın
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Yeni Malatya maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Başarılı hoca ligde en kritik haftalara girildiğini söyleyerek, "Artık telafisi olmayan maçlara giriyoruz. Sizleri yeniden zirvenin en tepesinde görmek istiyorum. Yeni bizim için zor deplasman olacak. Ancak sizden emaneti geri almanızı istiyorum. Malatya'dan lider olarak dönmenizi istiyorum" dedi.

    Oyuncularından Başakşehir maçını düşünmemelerini de isteyen Çimşir, "Başakşehir maçını unutun. Sizlerden Yeni Malatya maçını kazanmanızı bekliyorum" ifadesini kullandı.



    ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
    Hüseyin Çimşir ve futbolcular Malatya'da Bordo-Mavili taraftarlar tarafından çiçeklerle ve tezahüratlarla karşılandı.



    SON İDMANI YAPTILAR
    Trabzonspor, maçının son idmanını bitirdi. Antrenmana tedavisi süren Ahmet Canbaz ile Yusuf katılmadı. Pereira ve Hosseini takımla çalışmalarını sürdürdü.



    TRABZONSPOR'DA ÇOK MUTLUYUM
    Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Campi Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu söyledi. Bordo-Mavili oyuncu, "Transferim uzun bir süreçte gerçekleşti. Doğru yere geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'da büyük hedeflerim var" ifadesini kullandı.

    PEREIRA GERİ DÖNDÜ
    Trabzonspor'da Kamil Ahmet sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Hosseini ve Pereira kadroya geri döndü.









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