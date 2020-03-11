Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Galatasaray - Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak.

DERBİNİN VAR HAKEMİ, ALİ PALABIYIK

Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan.

BU KARŞILAŞMA ZİRVEYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Süper Lig'de 26. haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına ise Fırat Aydınus atandı.

Bu maçın VAR hakemi Mete Kalkavan olacak.