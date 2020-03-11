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    • 11.03.2020 12:07
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    Son dakika | -Beşiktaş derbisinin hakemi

    Son dakika haberine göre; - Beşiktaş derbisini yönetecek. VAR hakemi ise ... Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi ise . İşte Süper Lig'de 26.haftanın programı...

    G.Saray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

    Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak -Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Galatasaray - Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak.

    DERBİNİN VAR HAKEMİ, ALİ PALABIYIK

    Derbide VAR'ın başında bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan.

    BU KARŞILAŞMA ZİRVEYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

    Süper Lig'de 26. haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına ise atandı.

    Bu maçın VAR hakemi Mete Kalkavan olacak.

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