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    • 11.03.2020 13:07
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    • 11.03.2020 13:07
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    'a derbisi öncesi Onyekuru şoku! İdmanı yarıda bıraktı

    'in 26.haftasında ile karşılaşacak olan hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden Sarı-kırmızılılar'ın bugün yapılan antrenmanında şoku yaşandı. 22 yaşındaki Nijeryalı, idmanı yarıda bıraktı. İşte haberin detayları...

    'in 26. haftasında oynanacak derbisi hazırlıklarını sürdüren 'a 'dan kötü haber geldi. Nijeryalı futbolcu, 'nde bugün gerçekleştirilen antrenmanda bileğinde hissettiği ağrı sebebiyle idmanı yarıda bıraktı.

    Teknik Direktör Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce ile görüşen Henry Onyekuru, tedbir amacıyla çalışmaya devam etmedi.

    Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

    Kaplan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

    "Onyekuru'nun görünen çok ciddi bir problemi yok. Sol ayağında düz koşu esnasında bir ağrı hissetti. Kulüp doktoru Yener İnce ile konuşma gerçekleştirdiler ve tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı ve salona gitti."

    "Takımca yapılan düz koşu esnasında sol ayağında bir ağrı hissetti ve takım arkadaşlarından ayrıldı. Onyekuru Yener İnce ile görüşmesinin ardından tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı. Gözlemlerimize göre ilk etapta çok ciddi bir probleminin olmadığını söyleyebiliriz."

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