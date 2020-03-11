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    • 11.03.2020 13:23
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    Son dakika haberi: 'nin hedefindeki Schmidt PSV'ye imza attı

    Son dakika haberi... Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan 'de adaylar arasında yer alan 'ten kötü haber geldi. Alman teknik adamın PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

    F.Bahçe'ye kötü haber! Hedefindeki isim imzayı attı

    Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden 'de adaylar arasında ismi geçiyordu. Sarı-lacivertlilerin hedefleri arasında bulunan Alman teknik adam, PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe'nin teknik aday listesinde bulunan Roger Schmidt, PSV ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler için çok ciddi bir aday olan deneyimli teknik adamın menajeri görüşmeler için İstanbul'a gelmişti ancak yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği Roger Schmidt'ten kötü haber geldi. 52 yaşındaki teknik adam, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

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