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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    Avrupa unda kaos

    Koronavirüs (Covid-19) kabusu nedeniyle ’ın oynayacağı hazrlıık maçlarına seyirci giremeyecek. ’nde de çok ciddi önlemler alındı.

    Avrupa futbolunda kaos
    Çin'den sonra tüm Avrupa'yı da etkisi altına almaya başlayan koronavirüs kabusu u vurmaya devam ediyor... UEFA, Milli Takımımız'ın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarına seyirci alınmamasına karar verdi. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanacak Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçlarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Yarın Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma karşılaşmasında da benzer bir uygulamaya gidilecek. İtalyan Futbol Federasyonu, Serie A maçlarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı. La Liga'da önümüzdeki iki hafta maçlara seyirci alınmayacak. Fransa'da 15 Nisan'a kadar karşılaşmaları maksimum 1000 taraftar izleyebilecek. Önlemlerin giderek büyümesi bekleniyor.



    Koronavirüsün en sık görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya'da tüm futbol maçlarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.

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