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    • Spor
    • 10.03.2020 Gazete
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    Zaferin şifresi takım oyunu! 'ta derbisi hazırlıkları başladı

    , derbisinin hazırlıklarına başladı. Futbolcularıyla bir toplantı yapan derbide zaferin şifresini takım ouynu olarak belirledi. Başarılı hoca, G.Saray’ın zaaflarını ise tek tek tespit etti.

    Zaferin şifresi takım oyunu
    Beşiktaş 2 günlik iznin ardından Galatasaray ile pazar günü oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Futbolcularıyla antrenman öncesi bir toplantı gerçekleştiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, Galatasaray maçının önemini anlatarak, "Zaferin şifresi takım oyunu olacak. Bu maçta herkes bir sonraki adımı düşünerek hareket edecek. Böyle maçları kazanmak istiyorsak önce yardımlaşma yapmamız gerekiyor. Maçta hata istemiyorum" dedi.



    G.Saray'ın ligin 2. yarısında oynadıkları maçları kasetlerden yardımcılarıyla izleyen Yalçın rakiplerinin zaaflarını tek tek tespit etti.

    G.SARAY DERBİSİNİN STARTI VERİLDİ
    ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. taktik ağırlıklı bir program uyguladı.



    BÜYÜK MAÇLARI ÇOK SEVİYORUZ
    Kartal'ın Hollandalı oyuncusu Lens takım olarak büyük maçları çok sevdiklerini söyledi. Yıldız oyuncu, "Ben G.Saray'ın stadında henüz maç kazanmadım. Ama Galatasaray'ı yeneceğiz. Takım olarak bu maça hazırız" diye konuştu.



    GÖKHAN     GÖNÜL'DE PROBLEM KALMADI
    Sakatlığı tak geçmediği için Ankaragücü maçında oynatılmayan 'de bir problem kalmadığı ve G.Saray derbisinde oynayacağı öğrenildi.

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