Beşiktaş 2 günlik iznin ardından Galatasaray ile pazar günü oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Futbolcularıyla antrenman öncesi bir toplantı gerçekleştiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, Galatasaray maçının önemini anlatarak, "Zaferin şifresi takım oyunu olacak. Bu maçta herkes bir sonraki adımı düşünerek hareket edecek. Böyle maçları kazanmak istiyorsak önce yardımlaşma yapmamız gerekiyor. Maçta hata istemiyorum" dedi.
G.Saray'ın ligin 2. yarısında oynadıkları maçları kasetlerden yardımcılarıyla izleyen Yalçın rakiplerinin zaaflarını tek tek tespit etti.
G.SARAY DERBİSİNİN STARTI VERİLDİ
Beşiktaş Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın taktik ağırlıklı bir program uyguladı.
BÜYÜK MAÇLARI ÇOK SEVİYORUZ
Kartal'ın Hollandalı oyuncusu Lens takım olarak büyük maçları çok sevdiklerini söyledi. Yıldız oyuncu, "Ben G.Saray'ın stadında henüz maç kazanmadım. Ama Galatasaray'ı yeneceğiz. Takım olarak bu maça hazırız" diye konuştu.
GÖKHAN GÖNÜL'DE PROBLEM KALMADI
Sakatlığı tak geçmediği için Ankaragücü maçında oynatılmayan Gökhan Gönül'de bir problem kalmadığı ve G.Saray derbisinde oynayacağı öğrenildi.
G.Saray'ın ligin 2. yarısında oynadıkları maçları kasetlerden yardımcılarıyla izleyen Yalçın rakiplerinin zaaflarını tek tek tespit etti.
G.SARAY DERBİSİNİN STARTI VERİLDİ
Beşiktaş Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın taktik ağırlıklı bir program uyguladı.
BÜYÜK MAÇLARI ÇOK SEVİYORUZ
Kartal'ın Hollandalı oyuncusu Lens takım olarak büyük maçları çok sevdiklerini söyledi. Yıldız oyuncu, "Ben G.Saray'ın stadında henüz maç kazanmadım. Ama Galatasaray'ı yeneceğiz. Takım olarak bu maça hazırız" diye konuştu.
GÖKHAN GÖNÜL'DE PROBLEM KALMADI
Sakatlığı tak geçmediği için Ankaragücü maçında oynatılmayan Gökhan Gönül'de bir problem kalmadığı ve G.Saray derbisinde oynayacağı öğrenildi.
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