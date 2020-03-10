Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi? Heyecanla takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam var mı? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında mücadele başlıyor. Ancak İtalya başta olmak üzere Avrupa kıtasını etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle birçok uluslar arası organizasyon etkileniyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının da bundan nasibini alıp almayacağı merak konusu. Dev organizasyonda bu akşam Leipzig – Tottenham ve Valencia – Atalanta maçlarının oynanması planlanıyordu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BU AKŞAM VAR MI?

Maçların ertelendiğine ilişkin henüz resmi bir karar çıkmadı. İspanya'da oynanacak Valencia – Atalanta maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

10 Mart Salı:

Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)

11 Mart Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)

17 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)

18 Mart Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

DEV MAÇ SEYİRCİSİZ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund arasında 11 Mart Çarşamba günü yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi. Bu karşılaşma, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında PSG'yi 2-1 yenmişti.