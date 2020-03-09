Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık

Galatasaray'da golcü futbolcu Adem Büyük idmanda sakatlandı. Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Galatasaray'da çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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