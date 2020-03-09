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    • 09.03.2020 15:24
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    'da Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık

    Son dakika haberi... 'da bu sezon kritik gollere imza atan , Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanda sakatlandı. Başarılı ismin sağlık durumunun çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı açıklandı.

    Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık

    'da golcü futbolcu idmanda sakatlandı. Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

    Galatasaray'da çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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