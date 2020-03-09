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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    için start bugün

    spor maçı sonrasında dünü dinlenerek geçiren Sarı-Lacivertliler, spor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün start verecek.

    Konya için start bugün
    Denizli maçı sonrasında dünü dinlenerek geçiren Sarı-Lacivertliler, Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün start verecek.



    MAX KRUSE'NİN TEDAVİSİNİ BAŞLANDI
    Yukatel Denizlispor maçında ayak bileğinden sakatlanan Max Kruse'nin tedavisine başlandı. Alman futbolcunun mart ayı boyunca forma giymesi beklenmiyor.

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