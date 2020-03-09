Konya için start bugün

Denizli maçı sonrasında dünü dinlenerek geçiren Sarı-Lacivertliler, Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün start verecek.
MAX KRUSE'NİN TEDAVİSİNİ BAŞLANDI
Yukatel Denizlispor maçında ayak bileğinden sakatlanan Max Kruse'nin tedavisine başlandı. Alman futbolcunun mart ayı boyunca forma giymesi beklenmiyor.
MAX KRUSE'NİN TEDAVİSİNİ BAŞLANDI
Yukatel Denizlispor maçında ayak bileğinden sakatlanan Max Kruse'nin tedavisine başlandı. Alman futbolcunun mart ayı boyunca forma giymesi beklenmiyor.
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