Müthiş derbide Kanarya güldü!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 74-73 yendi. Kanarya bitime 2 saniye kala Bobby Dixon'ın sayısıyla galibiyete uzandı. Diğer skorlar: Bandırma-İTÜ: 64-48, Darüşşafa- G.Saray: 79-88, Tofaş-Afyon: 79-71.
ING BasketbolSüperLigi'ndeFenerbahçedeplasmandaBeşiktaş'ı74-73yendi. Kanaryabitime2saniye kala Bobby Dixon'ın sayısıylagalibiyete uzandı. Diğer skorlar:Bandırma-İTÜ: 64-48, Darüşşafa-G.Saray: 79-88, Tofaş-Afyon: 79-71.
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