Arjantin Süper Lig'in son haftasına River Plate'in arkasında 2. sırada giren Boca Juniors, evinde Gimnasia'yı 1-0 mağlup etti. River'ın deplasmanda Atletico Tucuman ile berabere kalmasının ardından şampiyon oldu. Boca böylece tarihinde 34. kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
BAHREYN GRAND PRİX'Sİ SEYİRCİSİZ YAPILACAK
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak. Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 20-22 Mart arasında gerçekleşecek organizasyon sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.
G.BİRLİĞİ-ANTALYASPOR
Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak Gençlerbirliği-Antalyaspor maçıyla son bulacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
CEDİ'DEN 20 SAYI GELDİ
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Denver Nuggets'ı Nuggets'ı 104-102 yendikleri maçta 20 sayı attı. Philadelphia da Warriors'a 118-114 yenilirken Furkan 3 sayı attı.
ANADOLU EFES-G.ANTEP
Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta bugün oynanacak Anadolu Efes-Gaziantep karşılaşmasıyla sona erecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. A.Efes'in ligde 18 galibiyeti bulunuyor.
TÜRETKEN MURATPAŞA'DA
Muratpaşa Belediyespor eski milli basketbolcu Erdem Türetken'le başantrenör olarak anlaştı. 41 yaşındaki antrenör Beşiktaş, Galatasaray ve Darüşşafaka'da forma giymişti.
BAHREYN GRAND PRİX'Sİ SEYİRCİSİZ YAPILACAK
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak. Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 20-22 Mart arasında gerçekleşecek organizasyon sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.
G.BİRLİĞİ-ANTALYASPOR
Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak Gençlerbirliği-Antalyaspor maçıyla son bulacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
CEDİ'DEN 20 SAYI GELDİ
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Denver Nuggets'ı Nuggets'ı 104-102 yendikleri maçta 20 sayı attı. Philadelphia da Warriors'a 118-114 yenilirken Furkan 3 sayı attı.
ANADOLU EFES-G.ANTEP
Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta bugün oynanacak Anadolu Efes-Gaziantep karşılaşmasıyla sona erecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. A.Efes'in ligde 18 galibiyeti bulunuyor.
TÜRETKEN MURATPAŞA'DA
Muratpaşa Belediyespor eski milli basketbolcu Erdem Türetken'le başantrenör olarak anlaştı. 41 yaşındaki antrenör Beşiktaş, Galatasaray ve Darüşşafaka'da forma giymişti.
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