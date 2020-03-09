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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    'ta derbisi startı veriliyor

    Ankaragücü maçından sonra 2 gün izin yapan Siyah-beyazlılar, 'de ile pazar günü oynayacağı hazırlıklarına bugün başlayacak.

    Kartal’da derbi startı veriliyor
    Ankaragücü maçından sonra 2 gün izin yapan , ile pazar günü oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.



    ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR
    Burak Yılmaz şampiyonluk inançlarını kaybetmediğini söyledi. G.Saray maçının çok önemli olduğunu belirten Burak, "Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

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