Ankaragücü maçından sonra 2 gün izin yapan Beşiktaş, Galatasaray ile pazar günü oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.
ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR
Burak Yılmaz şampiyonluk inançlarını kaybetmediğini söyledi. G.Saray maçının çok önemli olduğunu belirten Burak, "Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR
Burak Yılmaz şampiyonluk inançlarını kaybetmediğini söyledi. G.Saray maçının çok önemli olduğunu belirten Burak, "Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
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