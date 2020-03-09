Kartal'da Adem Ljajic gözden çıkarıldı. Ankaragücü maçında attığı golden sonra taraftara kulaklarını tıkayıp el işareti yapması yönetimi kızdırdı. Beşiktaş Yönetimi'nin bu duruma çok kızdığı gelen bilgiler arasında.
TARAFTARI KIZDIRDI
Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Adem'e tepki gösterirken yönetimin Sırp futbolcu için yapılacak teklifleri sezon sonunda masaya yatıracağı gelen bilgiler arasında.
TARAFTARI KIZDIRDI
Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Adem'e tepki gösterirken yönetimin Sırp futbolcu için yapılacak teklifleri sezon sonunda masaya yatıracağı gelen bilgiler arasında.
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