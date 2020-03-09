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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    'ta topun ağzında!

    ’in Ankaragücü maçında attığı gol sonrası taraftara yaptığı hareket yönetimi kızdırdı. Sırp oyuncu için yapılan teklifler değerlendirilecek.

    Adem Ljajic topun ağzında
    Kartal'da Adem Ljajic gözden çıkarıldı. Ankaragücü maçında attığı golden sonra taraftara kulaklarını tıkayıp el işareti yapması yönetimi kızdırdı. Yönetimi'nin bu duruma çok kızdığı gelen bilgiler arasında.



    TARAFTARI KIZDIRDI
    Beşiktaş     taraftarı sosyal medyada Adem'e tepki gösterirken yönetimin Sırp futbolcu için yapılacak teklifleri sezon sonunda masaya yatıracağı gelen bilgiler arasında.

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