Hatay’da kazanan yok!

TFF 1. Lig'de lider ile takipçisinin maçı nefesleri kesti... Hatayspor evinde Erzurumspor golsüz berabere kaldı.
8. BERABERLİK
Hatayspor, 26. maçında 8. beraberliğini alırken, Erzurumspor ise 7. kez sahadan 1 puanla ayrıldı... Lider Hatayspor puanını 50'ye yükseltirken Erzurum da 46 puana ulaştı.
RAKİBİ ALTAY
Hatay haftaya Altay'a konuk olurken Erzurum ise Karagümrük'ü ağırlayacak.
MVP SHANE LARKİN
ANADOLU Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi. Larkin, Efes'in Olympiakos'u 91-79 yendiği maçta 40 sayı attı.
BEŞİKTAŞ FİLEDE KAYIP
VOLEYBOLDA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. 90 dakika süren maçın setleri 25-21, 19-25, 12-25, 15-25 bitti.
KAFKAF FARKA KOŞTU
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ni 85-54 mağlup etti. İzmir ekibinde Tony Taylor 21 sayıyla galibiyeti getirdi. Maçın ilk yarısı 36-33 bitti.
YENİ MALATYA GALİBİYETİ UNUTTU
Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan Yeni Malatya, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Konya Bajic'in 45+3'te attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Murat Yıldırım 80'de beraberliği sağladı. Yeni Malatya'da Chebake, Konyaspor'da Serkan kırmızı kart gördü.
LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
SÜPER Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Kasımpaşa, Kayserispor'u saat 13.30'da konuk edecek. Ç.Rizespor da saat 16.00'da kendi evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
LİVERPOOL 2-1 GALİP
İNGİLTERE Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti. Liverpool'un gollerini Muhammed Salah ve Sadio Mane kaydetti.
ÇİZME'YE VİRÜS DARBESİ
İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesinden nasibi kulüplerin aldığı ve bugüne kadar tüm kulüplerin yaklaşık 30 milyon Euro zararda olduğu iddia edildi.
2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Hacettepe-Şanlıurfa: 5-1, Sancaktepe-Samsunspor: 0-1, Manisa Futbol Kulübü- Başkent Akademi: 1-0.
3. LİG 1. GRUP: Şile Yıldızspor-Çatalca: 0-0.
3. LİG 2. GRUP: 1877 Alemdağ-Esenler Erekspor: 2-3.
3. LİG 3. GRUP: Altındağ Bld.-Diyarbekir: 1-1, Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği: 1-1.
8. BERABERLİK
Hatayspor, 26. maçında 8. beraberliğini alırken, Erzurumspor ise 7. kez sahadan 1 puanla ayrıldı... Lider Hatayspor puanını 50'ye yükseltirken Erzurum da 46 puana ulaştı.
RAKİBİ ALTAY
Hatay haftaya Altay'a konuk olurken Erzurum ise Karagümrük'ü ağırlayacak.
MVP SHANE LARKİN
ANADOLU Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi. Larkin, Efes'in Olympiakos'u 91-79 yendiği maçta 40 sayı attı.
BEŞİKTAŞ FİLEDE KAYIP
VOLEYBOLDA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. 90 dakika süren maçın setleri 25-21, 19-25, 12-25, 15-25 bitti.
KAFKAF FARKA KOŞTU
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ni 85-54 mağlup etti. İzmir ekibinde Tony Taylor 21 sayıyla galibiyeti getirdi. Maçın ilk yarısı 36-33 bitti.
YENİ MALATYA GALİBİYETİ UNUTTU
Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan Yeni Malatya, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Konya Bajic'in 45+3'te attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Murat Yıldırım 80'de beraberliği sağladı. Yeni Malatya'da Chebake, Konyaspor'da Serkan kırmızı kart gördü.
LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
SÜPER Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Kasımpaşa, Kayserispor'u saat 13.30'da konuk edecek. Ç.Rizespor da saat 16.00'da kendi evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
LİVERPOOL 2-1 GALİP
İNGİLTERE Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti. Liverpool'un gollerini Muhammed Salah ve Sadio Mane kaydetti.
ÇİZME'YE VİRÜS DARBESİ
İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesinden nasibi kulüplerin aldığı ve bugüne kadar tüm kulüplerin yaklaşık 30 milyon Euro zararda olduğu iddia edildi.
2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Hacettepe-Şanlıurfa: 5-1, Sancaktepe-Samsunspor: 0-1, Manisa Futbol Kulübü- Başkent Akademi: 1-0.
3. LİG 1. GRUP: Şile Yıldızspor-Çatalca: 0-0.
3. LİG 2. GRUP: 1877 Alemdağ-Esenler Erekspor: 2-3.
3. LİG 3. GRUP: Altındağ Bld.-Diyarbekir: 1-1, Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği: 1-1.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.