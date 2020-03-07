Süper Lig'in 25. haftasında, Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'i ağırladı. Haftaya lider başlayan Medipol Başakşehir zorlu deplasmanda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Demba Ba ve Crivelli kaydetti. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 52 yaptı.
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