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    • 07.03.2020 19:07
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    0-3 | MAÇ SONUCU

    'in 25. haftasında, , Stadyumu'nda ligin şampiyonluk adaylarından 'i ağırladı. Haftaya lider başlayan Medipol Başakşehir zorlu deplasmanda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri ve Crivelli kaydetti. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 52 yaptı.

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