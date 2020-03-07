Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Yukatel Denizlispor çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Sağdan topla hareketlenen Zeki Yavru'nun ortasında penaltı noktası civarında Barrow'un gelişine vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

21. dakikada Mehmet Ekici'nin rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruş sonrası, Ozan Tufan'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasın gerisinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada soldan Barrow'un ortasında kaleci Altay boşa çıktı. Altay'ı geçen meşin yuvarlak, sağda Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay Arslan, topu ceza sahası sol çaprazında bulunan Muric'e aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda kalecinin sektirdiği topu savunma kornere uzaklaştırdı.

42. dakikada hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Murawski'nin şutunda top ceza sahası içinde bulunan Tolgay Arslan'ın eline geldi. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından oyunu durduran Zorbay Küçük, pozisyonu VAR da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Murawski'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İKİNCİ YARI

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

67. dakikada Serdar Aziz'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

72. dakikada Zacj'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın direğe şutunda, top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu son anda kornere çeldi.

75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağdan Zeki Yavru'nun ortasına ön direkte Mustafa Yumlu şık bir kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-2.

90. dakikada Recep Niyaz ile verkaç yaptıktan sonra topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, Altay Bayındır'ı geçmek isterken, Altay topa müdahale etti. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağdan Tolga Ciğerci'nin kullandığı korner sonrası ön direkte iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-2.

90+3. dakikada hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Onazi, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürdükten sonra sağdan bindiren Özgür Çek'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciyi geçen topu Isla çizgiden kornere çeldi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.