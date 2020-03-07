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    • 07.03.2020 16:30
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    'de 28.haftanın MVP'si seçildi! Bu seviye başka seviye

    THY Euroleague'in 28.haftasında fırtınası esti... Bu sezon 'la Euroleage'de şampiyonluğa oynayan 'in, Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 yendiği mücadelede 44 verimlilik puanıyla oynayarak 28. haftanın MVP'si unvanını elde etti. Shane Larkin'in, Olypiakos maçındaki eşsiz oyununu haberimizden izleyebilirsiniz.

    Larkin bıraktığı yerden... Bu seviye bir başka

    , karşılaşmada 40 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek, bu sezon 6'ncı kez MVP unvanına layık görülürken, Mirsad Türkcan'a ait bir sezonda en fazla MVP seçilen oyuncu rekoruna da ortak oldu.

    Barcelona'dan Nikola Mirotic 37 verimlilik puanıyla ikinci, Valencia'dan Bojan Dubljevic ise 31 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı.

    Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna geçen yıl kasım ayında ortak olan Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı.

    Larkin, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atışın 10'unu baskete çevirdi.

    Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekorun diğer ortağı ise Andrew Goudelock. ABD'li oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

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