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    • Spor
    • 07.03.2020 13:23
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    • 07.03.2020 13:23
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    'den son dakika açıklaması!

    Son dakika haberine göre ekiplerinden forması giyen milli futbocumuz , İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.

    Flaş transer açıklaması: Sıcak bakıyorum

    ekiplerinden forması giyen , İngiliz ekibiyle sözleşme uzatma arefesinde.

    , Leicester City'nin hem Çağlar Söyüncü hem de James Maddison'ın sözleşmelerini uzatmak için her iki oyuncunun da menajerleriyle görüşmeye başladığını iddia etti.

    Hürriyet'in haberine göre İngiliz temsilcisi yönetim, iki oyuncunun da maaşlarını arttırıp uzun vadeli bir sözleşme imzalamayarak takımda tutmak istiyor.

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    ve gibi devlerin etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de bu teklifleri geri çevirerek Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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