Btc Turk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın da kritik haftalara girilirken karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz..

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır...

İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

İSTATİSTİKLER

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden ve bu alanda tarihinin en uzun serisini yaşayan Yeni Malatyaspor, daha önceki 21 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı. Son üç deplasman maçından beş puan çıkaran Konyaspor, daha önceki yedi dış saha karşılaşmasında sadece dört puan toplayabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de ortayla Yeni Malatyaspor'dan daha az gol atan tek takım Konyaspor. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen üç takımdan ikisi Konyaspor ve Yeni Malatyaspor.

Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan iki takımdan biri Yeni Malatyaspor. Konyaspor'un ise yediği gollerin en büyük bölümü bu dakika aralığında geldi. Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a attığı dokuz golün sadece ikisi iç sahada geldi. Umut, Aralık 2014'ten bu yana yeşil beyazlı ekibe karşı çıktığı 10 Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisini kaydeden Ömer Ali Şahiner, daha önce Yeni Malatyaspor filelerini havalandıramadı. Bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla deplasman golüne katkı sağlayan oyuncu olan Farouk Miya, Aralık 2019'dan bu yana gol katkısı yapamıyor.