Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 5 aday belirlemiş ve bu isimlerle temasa geçmişti. Hoca arayışları tüm hızıyla devam ederken listeye bir teknik adam daha eklendi. Bu ismin Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.
TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARTIYOR
Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim ve Labbadia görüşen F.Bahçe, Hırvat hocanın menajeri ile de temasa geçti. EURO 2020 sonrası takımın başına geçmesi teklif edildi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ...
Eğer Dalic ile anmaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel çalıştıracak. EURO 2020 sonrası da Dalic tam yetki ile görevinin başında olacak.
YÖNETİM ÇABUK DAVRANIYOR
F.Bahçe yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor.
BU DALIC'E İLK TEKLİF DEĞİL
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra Dalic ile temasa geçmiş ve teklifte bulunmuştu. Görüşmeyi de Comolli yapmıştı.
AVCI BEKLEMEDE
Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı ile anlaştığı iddia edildi. Yönetim ise bu haberi yalanladı. Ancak her an yeni bir gelişme olabilir
Dün öğle saatlerinde Fenerbahçe'nin Beşikatş'ın eski teknik patronu Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığı haberleri hızla yayıldı. Birçok kaynak bu haberi servis ederken Fenerbahçe yönetiminden Abdullah Avcı ile görüşmenin yapılmadığı açıkladı. Ancak kulübe yakın kaynaklar, yönetimde Avcı'ya sıcak bakanların olduğunu, önümüzdeki günlerde bir gelişmenin yaşanabileceğini, tecrübeli teknik adamın da büyük bir takımda görev almak istediğini belirttiler.
TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARTIYOR
Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim ve Labbadia görüşen F.Bahçe, Hırvat hocanın menajeri ile de temasa geçti. EURO 2020 sonrası takımın başına geçmesi teklif edildi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ...
Eğer Dalic ile anmaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel çalıştıracak. EURO 2020 sonrası da Dalic tam yetki ile görevinin başında olacak.
YÖNETİM ÇABUK DAVRANIYOR
F.Bahçe yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor.
BU DALIC'E İLK TEKLİF DEĞİL
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra Dalic ile temasa geçmiş ve teklifte bulunmuştu. Görüşmeyi de Comolli yapmıştı.
AVCI BEKLEMEDE
Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı ile anlaştığı iddia edildi. Yönetim ise bu haberi yalanladı. Ancak her an yeni bir gelişme olabilir
Dün öğle saatlerinde Fenerbahçe'nin Beşikatş'ın eski teknik patronu Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığı haberleri hızla yayıldı. Birçok kaynak bu haberi servis ederken Fenerbahçe yönetiminden Abdullah Avcı ile görüşmenin yapılmadığı açıkladı. Ancak kulübe yakın kaynaklar, yönetimde Avcı'ya sıcak bakanların olduğunu, önümüzdeki günlerde bir gelişmenin yaşanabileceğini, tecrübeli teknik adamın da büyük bir takımda görev almak istediğini belirttiler.
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