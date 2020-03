ucescu

yönetimiboşalanteknik direktörlükkoltuğu içinadaybelirlemiş ve bu isimlerletemasa geçmişti.Hoca arayışları tümhızıyla devam ederkenlisteye bir teknikadam daha eklendi.Bu isminolduğuifade edildi.görüşenhocanın menajeriile de temasa geçti.sonrasıtakımın başına geçmesiteklif edildi.ile anmaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptanileçalıştıracak.sonrası datam yetki ile görevinin başında olacak.yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra Dalic ile temasa geçmiş ve teklifte bulunmuştu. Görüşmeyi de Comolli yapmıştı.Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı ile anlaştığı iddia edildi. Yönetim ise bu haberi yalanladı. Ancak her an yeni bir gelişme olabiliröğle saatlerindeeski teknik patronuile anlaşma sağlandığı haberleri hızla yayıldı.Birçok kaynak bu haberi servis ederkenyönetimindenile görüşmeninyapılmadığı açıkladı. Ancak kulübeyakın kaynaklar, yönetimdesıcak bakanların olduğunu,önümüzdeki günlerde bir gelişmeninyaşanabileceğini, tecrübeliteknik adamın da büyük bir takımdagörev almak istediğini belirttiler.