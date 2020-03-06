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    • 06.03.2020 19:10
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    - Ankaragücü | CANLI ANLATIM

    'in 25. haftasının açılış maçında , Vodafone Park'ta başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

    'in 25. haftasının açılış maçında , sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ | CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    BEŞİKTAŞ:     Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Boyd, Boateng, Burak

    ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill

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