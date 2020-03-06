Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Boyd, Boateng, Burak
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill
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