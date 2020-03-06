Trabzon maçının ardından Ersun Yanal'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de teknik adam arayışı devam ediyor.



İLK GÖRÜŞÜLEN İSİM

Yönetimin görüştüğü ilk isim olan Mircea Lucescu'nun Sarı-Lacivertliler'e 'şartlı evet' dediği öğrenildi.







74 yaşındaki Rumen hocanın, "Futbolu tek başına yönetirim. Transferleri ben belirlerim. Sportif direktör istemem" şartlarını masaya koyduğu ifade ediliyor.



Roger Schmidt



HEDEF ÇARŞAMBA!

Fenerbahçe yönetimini önümüzdeki günlerde listedeki diğer isimler olan Roger Schmidt, Niko Kovac, Bruno Labbadia ve Leonardo Jardim ile de görüşecek. Hedef çarşambaya kadar hoca krizini çözmek.





Niko Kovac