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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    Lucescu’dan 'ye !

    74 yaşındaki Lucescu’nun, “Futbolu tek başına yönetirim. Transferleri ben belirlerim. Sportif direktör istemem” dediği öğrenildi... Yönetim diğer adaylarla da görüşecek.

    Luce’den şartlı evet

    Trabzon maçının ardından Ersun Yanal'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de teknik adam arayışı devam ediyor.

    İLK GÖRÜŞÜLEN İSİM
    Yönetimin görüştüğü ilk isim olan Mircea Lucescu'nun Sarı-Lacivertliler'e 'şartlı evet' dediği öğrenildi.



    74 yaşındaki Rumen hocanın, "Futbolu tek başına yönetirim. Transferleri ben belirlerim. Sportif direktör istemem" şartlarını masaya koyduğu ifade ediliyor.


    Roger Schmidt

    HEDEF ÇARŞAMBA!
    yönetimini önümüzdeki günlerde listedeki diğer isimler olan Roger Schmidt, Niko Kovac, Bruno Labbadia ve Leonardo Jardim ile de görüşecek. Hedef çarşambaya kadar hoca krizini çözmek.


    Niko Kovac

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