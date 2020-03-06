Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugünkü maç öncesi takımla toplantı yaptı. Yalçın'ın, "Kalan 10 maçta her şeyinizi ortaya koymalısınız. A.Gücü önünde hata olmasın. Galibiyet serisi sürmeli" dediği öğrenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugünkü maç öncesi takımla toplantı yaptı. Yalçın'ın, "Kalan 10 maçta her şeyinizi ortaya koymalısınız. A.Gücü önünde hata olmasın. Galibiyet serisi sürmeli" dediği öğrenildi.
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