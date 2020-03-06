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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    : Ankaragücü karşısında hata istemiyorum

    bugünkü maç öncesi takımla toplantı yaptı. Yalçın'ın, "Kalan 10 maçta her şeyinizi ortaya koymalısınız. A.Gücü önünde hata olmasın. Galibiyet serisi sürmeli" dediği öğrenildi.

    Ankaragücü karşısında hata istemiyorum
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugünkü maç öncesi takımla toplantı yaptı. Yalçın'ın, "Kalan 10 maçta her şeyinizi ortaya koymalısınız. A.Gücü önünde hata olmasın. Galibiyet serisi sürmeli" dediği öğrenildi.

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