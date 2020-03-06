Son dakika: Kopenhag-Başakşehir maçında koronavirüs önlemi! Seyircisiz oynanacak

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile oynayacağı deplasman mücadelesinin seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Danimarka kulübünden yapılan duyuruda, hükümetin 6 Mart 2020 tarihli, koronavirüs salgınından kaçınmak için aldığı karar gereği binden fazla seyircinin geleceği müsabakaların erteleneceği ve bazılarının da iptal edileceği kaydedildi. Bu kapsamda Kopenhag'ın AC Horsens, Başakşehir ve Randers FC ile yapacağı maçlara taraftar alınmayacağı bildirildi.

Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile oynayacağı ilk maç 12 Mart'ta, rövanş karşılaşması ise 19 Mart'ta Danimarka'da gerçekleştirilecek.