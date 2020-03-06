Kartal isabetli pasta rakiplerini solladı

ELNENY

lneny

ligin 24. haftası geride kalırken isabetli pasta rakiplerini solladı. Buna rağmen Siyah- Beyazlı takım zirve yarışında rakiplerinden geride kaldı.Atiba ve Vida gibi isimler yüzde 91'lik isabetli pas oranıyla ligin en iyi pas yapan futbolcuları arasında. Victor Ruiz'in de yüzde 89'luk isabetli pas oranı var. Elneny 1359 pastan 1238'inde isabet sağladı.Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın son hazırlığını yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Özellikle kanat akınlarıyla gole gitme varyasyonları denendi.ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'un Ankaragücü maçında kulübeye çekileceği öğrenildi. Boyd duruma göre süre alacak.Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir ve Boyd ceza sınırında. Kart gören G.Saray maçında oynamayacak.