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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    isabetli pasta rakiplerini solladı

    , ligin 24. haftası geride kalırken isabetli pasta rakiplerini solladı. Buna rağmen Siyah- Beyazlı takım zirve yarışında rakiplerinden geride kaldı.

    Kartal isabetli pasta rakiplerini solladı
    Beşiktaş, ligin 24. haftası geride kalırken isabetli pasta rakiplerini solladı. Buna rağmen Siyah- Beyazlı takım zirve yarışında rakiplerinden geride kaldı.

    ELNENY İLK SIRADA
    Elneny, Atiba ve Vida gibi isimler yüzde 91'lik isabetli pas oranıyla ligin en iyi pas yapan futbolcuları arasında. Victor Ruiz'in de yüzde 89'luk isabetli pas oranı var. Elneny 1359 pastan 1238'inde isabet sağladı.



    TAKTİK İDMANI YAPTILAR
    Beşiktaş Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın son hazırlığını yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Özellikle kanat akınlarıyla gole gitme varyasyonları denendi.



    TYLER BOYD KULÜBEYE ÇEKİLECEK
    Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'un Ankaragücü maçında kulübeye çekileceği öğrenildi. Boyd duruma göre süre alacak.

    6 İSİM CEZA SINIRINDA
    Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir ve Boyd ceza sınırında. Kart gören G.Saray maçında oynamayacak.

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