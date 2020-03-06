Alex’ten Fener paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex, Instagram hesabından Sarı-Lacivertli kulüpte forma giyerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Alex'in paylaşımı sosyal medyada, "F.Bahçe'nin başına geçmek mi istiyor?" sorularını da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe'ninefsaneoyuncusu Alex, InstagramhesabındanSarı-Lacivertlikulüpte forma giyerkençekilmiş birfotoğrafını paylaştı.Alex'in paylaşımısosyal medyada,"F.Bahçe'nin başınageçmek mi istiyor?"sorularını da beraberindegetirdi.
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