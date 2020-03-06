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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    ’ten Fener paylaşımı

    'nin efsane oyuncusu , Instagram hesabından Sarı-Lacivertli kulüpte forma giyerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Alex'in paylaşımı , "F.Bahçe'nin başına geçmek mi istiyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

    Alex’ten Fener paylaşımı
    Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu , Instagram hesabından Sarı-Lacivertli kulüpte forma giyerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Alex'in paylaşımı , "F.Bahçe'nin başına geçmek mi istiyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

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